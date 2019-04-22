Майлз Тёрнер вколотил феерический данк через Гордона Хэйворда

Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер стал автором одного из самых зрелищных эпизодов четвёртого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс». Тёрнер получил передачу на трёхочковый дуге, имитировав бросок, обыграл мощного форварда соперника Эла Хорфорда, прошёл под кольцо и эффектно вколотил сверху одного рукой через пытавшегося помешать ему лёгкого форварда Гордона Хэйворда.



Встреча завершилась домашним поражением «Индианы» со счётом 106:110. «Пэйсерс» проиграли серию 0-4 и выбыли из дальнейшей борьбы. Тёрнер в этом матче набрал 13 очков, совершил 7 подборов и поставил 2 блок-шота за 34 минуты.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report в YouTube.