Майлз Тёрнер: можно творить невероятные подвиги в защите, но нужно и забивать

Центровой «Индиана Пэйсерс» Майлз Тёрнер после четвёртого матча первого раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» лаконично определил главную причину неудачи команды в серии.



«Можно творить самые невероятные подвиги в защите. Но кроме этого нужно ещё и забивать самим», – приводит слова Тёрнера ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Индианы» со счётом 106:110. «Пэйсерс» проиграли серию 0-4 и выбыли из дальнейшей борьбы. Тёрнер в этом матче набрал 13 очков, совершил 7 подборов и поставил 2 блок-шота за 34 минуты.



В четырёх играх серии «Индиана» лишь раз сумела набрать более 100 очков, а средняя результативность команды составила 91,8 очка за матч. При этом в регулярном чемпионате «Пэйсерс» набирали по 108 очков за встречу.

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