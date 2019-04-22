Клэй Томпсон: искупался в Тихом океане, чтобы начать с чистого листа

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал, что способствовало его высокой результативности в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс».



«Думаю у меня ещё не было ни провальных, ни феерических игр. В субботу мы с Юнасом Йеребко пошли на пляж поиграть в волейбол, и мне захотелось окунуться в океане, чтобы перезагрузить сознание и начать с чистого листа. И это сработало. Не знаю, отважусь ли так искупаться где-то севернее, потому что было холодно. Но если я буду неточно бросать, то придётся пойти на это. Однако надеюсь, что такого удастся избежать», – цитирует Томпсона ESPN.



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 113:105. После неё «Уорриорз» повели в серии 3-1. Томпсон в этом матче набрал 32 очка, а в трёх предыдущих – только 42 очка в сумме.

33 очка Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Клипперс», счёт в серии 3-1