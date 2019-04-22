Сокрушительный данк Адамса и невероятный баззер-битер Росса – в топ-5 дня в НБА

Эффектный трёхочковый с фолом лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта через руки Данило Галлинари, фантастический сверхдальний баззер-битер атакующего защитника «Орландо Мэджик» Терренса Росса, сокрушительный данк двумя руками центрового «Оклахома-Сити Тандер» Стивена Адамса в затяжном полёте в стремительной контратаке, безжалостный блок-шот мощного форварда «Торонто Рэпторс» Сержа Ибаки пытавшемуся забить сверху Аарону Гордону, а также феерический «гвоздь» центрового «Индианы Пэйсерс» Майлза Тёрнера через Гордона Хэйворда оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня первого раунда плей-офф НБА.

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