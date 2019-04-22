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Стивен Карри не вошёл в топ-5 игроков НБА по версии Чарльза Баркли

Стивен Карри не вошёл в топ-5 игроков НБА по версии Чарльза Баркли
Баскетбол / НБА

Бывшая звезда НБА, а ныне телеаналитик Чарльз Баркли обнародовал свою версию пятёрки самых сильных действующих баскетболистов лиги.

«Я составил список лучших игроков НБА на данный момент. В него вошли Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо, Джеймс Харден и Кавай Леонард. Таково моё мнение», – приводит слова Баркли TNT.

При этом в пятёрку лучших не вошли один из лидеров действующего чемпиона «Голден Стэйт Уорриорз» разыгрывающий Стивен Карри и его партнёр по команде атакующий защитник Клэй Томпсон, которого Баркли два с половиной года назад называл вторым по силе баскетболистом мира.

Кроме того, в 2016 году Баркли заявил, что Леброн Джеймс никогда не войдёт в топ-5 игроков НБА всех времён.

Дюрант вышел на 13-е место по результативности в плей-офф, обогнав Оладжьювона
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