Стивен Карри не вошёл в топ-5 игроков НБА по версии Чарльза Баркли

Бывшая звезда НБА, а ныне телеаналитик Чарльз Баркли обнародовал свою версию пятёрки самых сильных действующих баскетболистов лиги.



«Я составил список лучших игроков НБА на данный момент. В него вошли Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо, Джеймс Харден и Кавай Леонард. Таково моё мнение», – приводит слова Баркли TNT.



При этом в пятёрку лучших не вошли один из лидеров действующего чемпиона «Голден Стэйт Уорриорз» разыгрывающий Стивен Карри и его партнёр по команде атакующий защитник Клэй Томпсон, которого Баркли два с половиной года назад называл вторым по силе баскетболистом мира.



Кроме того, в 2016 году Баркли заявил, что Леброн Джеймс никогда не войдёт в топ-5 игроков НБА всех времён.

Дюрант вышел на 13-е место по результативности в плей-офф, обогнав Оладжьювона