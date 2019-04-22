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НБА признала важную ошибку судей в концовке матча «Бруклин» – «Филадельфия»

НБА признала важную ошибку судей в концовке матча «Бруклин» – «Филадельфия»
Баскетбол / НБА

НБА признала, что судьи четвёртого матча серии первого раунда плей-офф между «Бруклин Нетс» и «Филадельфией Сиксерс» допустили ошибку, потенциально повлиявшую на итоговый результат, сообщает официальный сайт лиги.

На последней минуте встречи при счёте 108:110 в пользу «Филадельфии» рефери ошибочно не зафиксировали фол на центровом «Бруклина» Джерретте Аллене со стороны лёгкого форварда «Сиксерс» Тобиаса Харриса. Это привело к тому, что Аллен упустил возможность завершить атаку данком, а вместо этого был окружён тремя соперниками и потерял мяч.

Встреча завершилась домашним поражением «Бруклина» со счётом 108:112. После неё «Нетс» уступают в серии до четырёх побед 1-3. Следующий матч серии состоится в Филадельфии.

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