Хэйворд: игрокам «Бостона» нужно залечить болячки, всё только начинается

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд прокомментировал победу в серии первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс». Клуб из Бостона победил в четырёх матчах (4-0), а в заключительной встрече Хэйворд стал самым результативным игроком, набрав 20 очков.

«Серия была тяжёлой и неприятной, много борьбы, игры в защите. Нужно отдать должное «Пэйсерс», они отлично защищались, нам действительно было сложно. Я горжусь тем, как мы сражались.

Все игры получились разными. Нам удалось вырвать победу, отличная победа команды, конечно, мы довольны. После таких сухих серий чувствуешь себя отлично. Но теперь нам нужно готовиться к следующему раунду, залечить раны и идти вперёд. Всё только начинается», — приводит слова Хэйворда пресс-служба клуба.