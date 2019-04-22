Пашутин: задача «Автодора» — достойно завершить сезон

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин рассказал о своих впечатлениях от поражения в матче с УНИКСом и поделился ожиданиями от концовки регулярного сезона Единой лиги ВТБ.



УНИКС — сильная, сбалансированная команда с достаточно длинной скамейкой. В первой половине мы неплохо справлялись со своими задачами, сдерживали лидеров, не давали убежать в прорыв, сами провели много быстрых атак, особенно в первой четверти. Во второй десятиминутке, когда УНИКС начал прессинговать, мы потеряли рисунок организационного нападения, который работал в первые 20 минут. Мы потеряли баланс, из-за чего впоследствии и уступили.



Сегодня много игрового времени получили наши молодые игроки. Я думаю, что это большая школа для них. Среди юниоров они уже доминируют, но здесь скорости выше, больше атлетизма, поэтому им предстоит ещё много работы. Сейчас наша задача — удачно провести игру в Красноярске и достойно завершить сезон», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.