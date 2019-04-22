Джефф Грин: буду очень рад остаться в «Вашингтоне»

Форвард «Вашингтон Уизардс» Джефф Грин подчеркнул, что хотел бы продлить контракт с командой летом 2019 года.



«Я буду очень рад остаться в «Вашингтоне». Здесь отличные ребята», — приводит слова Джеффа Грина Sportando.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Джефф Грин провёл в составе «Вашингтон Уизардс» 77 матчей, в среднем набирая 12,3 очка, совершая 4,0 подбора и отдавая 1,8 передачи за 27 минут и 13 секунд игрового времени. Этот сезона стал для Грина первым в составе «Вашингтона». Сезон-2017/18 Грин проводил в составе «Кливленд кавальерс».



Стоит отметить, что «Вашингтон Уизардс» стала седьмой командой для Джеффа Грина в Национальной баскетбольной ассоциации.