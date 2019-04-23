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«Милуоки» разгромил «Детройт» и выиграл серию со счётом 4-0

«Милуоки» разгромил «Детройт» и выиграл серию со счётом 4-0
Баскетбол / НБА

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Милуоки Бакс» на выезде разгромил «Детройт Пистонс» — 127:104. Хозяева выиграли первую половину встречи, но проиграли третью четверть со счётом 23:39.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, набравший 41 очко. 18 баллов на счету Криса Миддлтона, 16 – у Эрика Бледсо. У игроков «Милуоки» 10 блок-шотов, у «Детройта» — 1.

В составе «Детройта» 26 очков на счету Реджи Джексона, он реализовал 5 бросков из 9 из-за дуги. 22 балла в активе Блэйка Гриффина. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

«Милуоки» выиграл серию со счётом 4-0. В полуфинале Восточной конференции «олени» встретятся с «Бостон Селтикс».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
23 апреля 2019, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
104 : 127
(28:26, 34:30, 23:39, 19:32)
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Джексон - 26, Гриффин - 22, Драммонд - 15, Кеннард - 11, Галлоуэй - 10, Мейкер - 6, Томас - 5, Эллингтон - 5, Браун - 2, Смит - 2, Робинсон, Пачулия, Кальдерон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 41, Миддлтон - 18, Бледсо - 16, Миротич - 12, Браун - 9, Хилл - 7, Уилсон - 7, Лопес - 7, Коннотон - 4, Ильясова - 4, Фрейзер - 2, Брогдон, Снелл
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