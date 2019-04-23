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В 1/2 финала Восточной конференции «Милуоки» сыграет с «Бостоном»

В 1/2 финала Восточной конференции «Милуоки» сыграет с «Бостоном»
Баскетбол / НБА

Определилась первая пара второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Это стало известно после того, как «Милуоки Бакс» на выезде разгромил «Детройт Пистонс (127:104) и выиграл серию со счётом 4-0. В полуфинале Восточной конференции «олени» встретятся с «Бостон Селтикс». «Кельты» не отдали ни одного матча «Индиане Пэйсерс». Первая игра запланирована на 29 апреля мск.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, набравший 41 очко. 18 баллов на счету Криса Миддлтона, 16 – у Эрика Бледсо. У игроков «Милуоки» 10 блок-шотов, у «Детройта» — 1.

В составе «Детройта» 26 очков на счету Реджи Джексона, он реализовал 5 бросков из 9 из-за дуги. 22 балла в активе Блэйка Гриффина. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

«Милуоки» разгромил «Детройт» и выиграл серию со счётом 4-0
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