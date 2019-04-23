Видеообзор матча, позволившего «Милуоки» выйти в полуфинал конференции

В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Милуоки Бакс» на выезде разгромил «Детройт Пистонс» — 127:104. Хозяева выиграли первую половину встречи, но проиграли третью четверть со счётом 23:39.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, набравший 41 очко. 18 баллов на счету Криса Миддлтона, 16 – у Эрика Бледсо. У игроков «Милуоки» 10 блок-шотов, у «Детройта» — 1.

В составе «Детройта» 26 очков на счету Реджи Джексона, он реализовал 5 бросков из 9 из-за дуги. 22 балла в активе Блэйка Гриффина. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

«Милуоки» выиграл серию со счётом 4-0. В полуфинале Восточной конференции «олени» встретятся с «Бостон Селтикс».