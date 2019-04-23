«Финикс» уволил Кокошкова

Руководство «Финикс Санз» отправило в отставку главного тренера команды Игора Кокошкова, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Кокошков был назначен наставником «Санз» в мае 2018 года. Специалист стал первым главным тренером в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который родился и вырос за пределами Северной Америки.

Сезон-2018/19 «Финикс» завершил на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата команда из штата Аризона одержала 19 побед и потерпела 63 поражения.

До «Санз» Кокошков возглавлял национальную команду Словении, которая под его руководством в Турции завоевала золотые медали Евробаскета-2017.