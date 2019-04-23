«Финикс» заинтересован в назначении Монти Уильямса на пост главного тренера

Руководство «Финикс Санз» рассматривает вариант с назначением Монти Уильямса на пост главного тренера команды. Сейчас 47-летний специалист работает помощником Бретта Брауна в «Филадельфии Сиксерс», сообщает ESPN.

Ранее «Финикс» отправил в отставку Игора Кокошкова, возглавлявшего команду с мая 2018 года. Под его руководством клуб из штата Аризона завершил сезон-2018/19 на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

В услугах Уильямса заинтересован также «Лос-Анджелес Лейкерс», который после завершения регулярного чемпионата уволил Люка Уолтона. Другой вариант для калифорнийского клуба — экс-наставник «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю. Ранее сообщалось, что обоим специалистам порекомендовали не соглашаться на работу в «Лейкерс».