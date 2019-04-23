Невероятное попадание Адетокунбо и мощный данк Гриффина — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня первого раунда плей-офф.

В подборку вошли мощные данки лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, а также игроков «Детройт Пистонс» Блэйка Гриффина и Реджи Джексона, роскошный аллей-уп лёгкого форварда «Юты Джаз» Ройса О’Нила на атакующего защитника Донована Митчелла и невероятное попадание Адетокунбо.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

«Милуоки» вышел во второй раунд, разгромив на выезде «Детройт» в четвёртом матче серии со счётом 127:104 (4-0). «Юта» спаслась от вылета из плей-офф, одержав победу в домашнем матче с «Хьюстон Рокетс» — 107:91 (1-3).

Посмотреть турнирную сетку нынешнего постсезона НБА можно на «Чемпионате».