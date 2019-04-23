Прэтер не сыграет за «Химки» в этом сезоне

Форвард «Химок» Кейси Прэтер вновь испытывает проблемы с коленом, поэтому не сможет помочь команде в плей-офф Единой лиги ВТБ. Таким образом, трёхкратный чемпион Австралии пропустит целый сезон-2018/19, сообщают «Известия».

На медосмотре у игрока были выявлены проблемы с коленом, но в клубе посчитали, что баскетболист сможет восстановиться после операции в достаточно короткие сроки.

Форвард приступил к индивидуальным тренировкам только в середине января 2019 года, а в середине февраля должен был присоединиться к общей группе и работать без ограничений.

«Кейси не сможет помочь нам в плей-офф Единой лиги. Восстановление после операции шло гораздо дольше, чем мы изначально планировали. В этом году Прэтер всё-таки приступил к тренировкам, но в прооперированном колене вновь появились боли. Поэтому, к сожалению, мы не сможем рассчитывать на него в оставшихся играх сезона», — сказал генеральный директор «Химок» Павел Астахов.