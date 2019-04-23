Терри: однажды Адетокунбо забил сверху, оттолкнувшись за штрафной линией

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джейсон Терри рассказал, какой момент на тренировке впечатлил его больше всего, когда он выступал вместе с форвардом Яннисом Адетокунбо за «Милуоки Бакс».

«Самая сумасшедшая вещь в исполнении Янниса на тренировке? Назову момент, когда он забил сверху, оттолкнувшись за штрафной линией. Он не наступил на линию, оттолкнулся чётко за ней. Это было в быстром отрыве во время тренировочного матча. Ему понадобилось всего два шага с середины площадки, чтобы совершить этот данк», — сказал Терри в эфире телеканала TNT.

«Милуоки» вышел во второй раунд нынешнего розыгрыша плей-офф НБА, всухую обыграв «Детройт Пистонс». Следующим соперником команды из штата Висконсин будет «Бостон Селтикс».