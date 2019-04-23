Адвокат Уолтона: Люка в домомогательствах обвинила аферистка, а не жертва

Марк Боут, адвокат тренера «Сакраменто Кингз» Люка Уолтона, прокомментировал обвинения клиента в сексуальном домогательстве. Ранее стало известно, что бывшая ведущая телеканала Spectrum SportsNet LA Келли Теннант подала в суд на Уолтона. Девушка обвиняет его в сексуальных домогательствах.

«Уолтон обратился ко мне, чтобы я защитил его от этих безосновательных обвинений. Эта девушка – аферистка, а не жертва. Её обвинения не имеют никакой почвы. Мы планируем доказать это в суде», — цитирует Боута The Athletic.

Теннант утверждает, что в номере отеля Уолтон насильно прижал её к кровати, после чего поцеловал и прикасался к ней. Инцидент произошёл до того, как Люк возглавил «Лос-Анджелес Лейкерс». Тогда специалист работал приглашённым экспертом на телеканале и встретился с девушкой, чтобы обсудить предисловие к её книге, которое он должен был написать.