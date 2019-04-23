«Реал» обыграл «Панатинаикос» и стал первым участником «Финала четырёх» Евролиги

В Афинах завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Панатинаикос» принимал «Реал» Мадрид. Гости сразу же обозначили претензии на победу, поведя уже в первой четверти со счётом 23:18. Во второй десятиминутке афиняне сократили отставание и даже вышли вперёд – 41:36



В третьем отрезке «Реал» совершил ещё один рывок и сумел выровнять ситуацию на площадке – 58:58. В заключительные 10 минут матча гости окончательно захватили инициативу и в итоге победили со счётом 89:82.



Самыми результативными в составе победителей стали Руди Фернандес и Факундо Кампаццо, набравшие по 16 очков. У «Панатинаикоса» 17 баллов набрал Ник Калатес.



Таким образом, «Реал» разгромил «Панатинаикос» в серии со счётом 3-0 и стал первым участником «Финала четырёх».