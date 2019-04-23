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«Реал» обыграл «Панатинаикос» и стал первым участником «Финала четырёх» Евролиги

«Реал» обыграл «Панатинаикос» и стал первым участником «Финала четырёх» Евролиги
Баскетбол / Евролига

В Афинах завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Панатинаикос» принимал «Реал» Мадрид. Гости сразу же обозначили претензии на победу, поведя уже в первой четверти со счётом 23:18. Во второй десятиминутке афиняне сократили отставание и даже вышли вперёд – 41:36

В третьем отрезке «Реал» совершил ещё один рывок и сумел выровнять ситуацию на площадке – 58:58. В заключительные 10 минут матча гости окончательно захватили инициативу и в итоге победили со счётом 89:82.

Самыми результативными в составе победителей стали Руди Фернандес и Факундо Кампаццо, набравшие по 16 очков. У «Панатинаикоса» 17 баллов набрал Ник Калатес.

Таким образом, «Реал» разгромил «Панатинаикос» в серии со счётом 3-0 и стал первым участником «Финала четырёх».

Евролига. 1/4 финала. 3-й матч
23 апреля 2019, вторник. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
82 : 89
(18:23, 23:13, 17:22, 24:31)
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Панатинаикос: Калатес - 17, Лойески - 16, Томас - 11, Лэнгфорд - 10, Папапетру - 9, Вуюкас - 8, Папаяннис - 4, Гист - 4, Лекавичюс - 3, Килпатрик, Адетокунбо, Митоглу
Реал Мадрид: Фернандес - 16, Кампаццо - 16, Рэндольф - 14, Тэйлор - 13, Айон - 12, Томпкинс - 9, Таварес - 3, Козёр - 2, Кэрролл - 2, Дек - 2, Рейес, Препелич
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