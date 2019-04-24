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Курбанов: в матчах с «Басконией» перед нами стоит чёткая цель

Курбанов: в матчах с «Басконией» перед нами стоит чёткая цель
Баскетбол / Евролига

Форвард ПБК ЦСКА Никита Курбанов поделился мнением о предстоящем третьем четвертьфинальном матче плей-офф Евролиги с испанской «Басконией».

«Мы знаем, чего ожидать в плане баскетбола и атмосферы на арене. Впереди самые важные на настоящий момент матчи сезона, и перед нами стоит четкая цель», – цитирует Курбанова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, счёт в серии до трёх побед ЦСКА и «Басконии» — 1-1. Следующие два матча состоятся на площадке испанцев.

Ранее определился первый участник «Финала четырёх» Евролиги. Мадридский «Реал» с разгромным счётом обыграл «Панатинаикос» и вышел в решающую стадию соревнований.

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