Курбанов: в матчах с «Басконией» перед нами стоит чёткая цель

Форвард ПБК ЦСКА Никита Курбанов поделился мнением о предстоящем третьем четвертьфинальном матче плей-офф Евролиги с испанской «Басконией».



«Мы знаем, чего ожидать в плане баскетбола и атмосферы на арене. Впереди самые важные на настоящий момент матчи сезона, и перед нами стоит четкая цель», – цитирует Курбанова официальный сайт ЦСКА.



Напомним, счёт в серии до трёх побед ЦСКА и «Басконии» — 1-1. Следующие два матча состоятся на площадке испанцев.



Ранее определился первый участник «Финала четырёх» Евролиги. Мадридский «Реал» с разгромным счётом обыграл «Панатинаикос» и вышел в решающую стадию соревнований.