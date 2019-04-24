«Торонто» победил «Орландо» и выиграл серию со счётом 4-1

В пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете взял верх над «Орландо Мэджик» — 115:96. В первой четверти хозяева были сильнее со счётом 35:19.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кавай Леонард, набравший 27 очков. Он реализовал 5 бросков из 5 из-за дуги. 24 балла на счету Паскаля Сиакама, 14 – у Кайла Лоури.

В составе «Орландо» 15 баллов на счету Ди Джея Огастина, реализовавшего 4 броска из 8 из-за дуги.

«Торонто» выиграл серию со счётом 4-1. В полуфинале Восточной конференции канадская команда сыграет с победителем противостояния «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» (3-1). В другой паре встретятся «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс».