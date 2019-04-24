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«Торонто» победил «Орландо» и выиграл серию со счётом 4-1

«Торонто» победил «Орландо» и выиграл серию со счётом 4-1
Баскетбол / НБА

В пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Торонто Рэпторс» на домашнем паркете взял верх над «Орландо Мэджик» — 115:96. В первой четверти хозяева были сильнее со счётом 35:19.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кавай Леонард, набравший 27 очков. Он реализовал 5 бросков из 5 из-за дуги. 24 балла на счету Паскаля Сиакама, 14 – у Кайла Лоури.

В составе «Орландо» 15 баллов на счету Ди Джея Огастина, реализовавшего 4 броска из 8 из-за дуги.

«Торонто» выиграл серию со счётом 4-1. В полуфинале Восточной конференции канадская команда сыграет с победителем противостояния «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс» (3-1). В другой паре встретятся «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
24 апреля 2019, среда. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
115 : 96
(35:19, 32:28, 32:23, 16:26)
Орландо Мэджик
Орландо
Торонто Рэпторс: Леонард - 27, Сиакам - 24, Лоури - 14, Пауэлл - 11, Ибака - 10, Марк Газоль - 9, Ванвлит - 7, Грин - 6, Микс - 5, Лин - 2, Маккоу, Миллер, Морлэнд
Орландо Мэджик: Огастин - 15, Ивунду - 12, Росс - 12, Гордон - 11, Фурнье - 10, Картер-Уильямс - 9, Берч - 9, Вучевич - 6, Грант - 5, Фразьер - 4, Айзек - 3, Мартин
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