Невероятный баззер-битер Лилларда принёс «Портленду» победу над «Оклахомой»

В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашней площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» и победил со счётом 118:115 (29:37, 32:23, 27:30, 30:25). Таким образом, «Трэйл Блэйзерс» выиграли серию — 4-1.

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, в активе которого 50 очков и победный баззер-битер с центра площадки. По 17 очков в составе победителей набрали Морис Харклесс и Си Джей Макколлум.

Видео броска Лилларда также доступно в официальном «твиттере» НБА.

Самым результативным игроком в составе «Оклахома-Сити» форвард Пол Джордж, набравший 36 очков. Трипл-даблом из 29 очков, 14 передач и 11 подборов отметился Расселл Уэстбрук.