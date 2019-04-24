Президент «Нью-Орлеана»: есть причины считать, что Дэвис останется в клубе

Новый исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям «Нью-Орлеан Пеликанс» Дэвид Гриффин рассказал о ситуации вокруг форварда Энтони Дэвиса, который ещё в январе сообщил руководству о желании продолжить карьеру в другой команде.

«Смотрю на эту ситуацию с оптимизмом. Причина в том, что у меня очень хорошие рабочие отношения с Ричем Полом. Думаю, с его стороны есть понимание, что я не согласился бы на эту работу, если бы не был уверен, что руководство нацелено на победы. Учитывая это, мы сможем избавить Энтони от нескольких переживаний.

Есть причины считать, что он будет готов остаться. Но главный вопрос: сможем ли мы дать друг другу то, что действительно нужно? Надеюсь, что да. Безусловно, мы не считаем, что этого не может произойти»», — приводит слова 46-летнего специалиста Clutch Points со ссылкой на эфир телеканала ESPN.