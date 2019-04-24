Лиллард помахал игрокам «Оклахома-Сити» на прощание после победного трёхочкового

Разыгрывающий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард попрощался с игроками «Оклахома-Сити Тандер» после точного трёхочкового с сиреной в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Попадание Лилларда принесло «Портленду» победу со счётом 118:115 и вывело команду во второй раунд постсезона.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

В пятой встрече с «Оклахома-Сити» Дэмьен набрал 50 очков, собрал 7 подборов, отдал 6 результативных передач, а также совершил 3 перехвата и 1 блок-шот. 28-летний баскетболист реализовал 17 бросков с игры из 33, включая 10 трёхочковых из 18.

Во втором раунде плей-офф «Трэйл Блэйзерс» встретятся с победителем серии «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс» (3-2).