Мощные данки Б. Симмонса и роскошная передача Уэстбрука — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 10 лучшим моментам минувшего игрового дня первого раунда плей-офф.

В подборку вошли мощные данки разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, форварда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Аль-Фарука Амину и защитника «Торонто Рэпторс» Нормана Пауэлла, эффектные проходы разыгрывающего «Сан-Антонио Спёрс» Деррика Уайта и защитника «Денвер Наггетс» Гэри Харриса, роскошная передача лидера «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, дальние трёхочковые разыгрывающего «Портленда» Дэмьена Лилларда и блок-шот Уэстбрука.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Посмотреть турнирную сетку нынешнего розыгрыша плей-офф НБА можно на «Чемпионате».