Адетокунбо: у «Милуоки» должок перед «Бостоном» с прошлого года

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс».

«У нас должок перед «Бостоном» с прошлого года. Собираемся стараться изо всех сил. Предстоящие матчи очень понравятся болельщикам», — приводит слова Адетокунбо FOX Sports.

В плей-офф 2018 года «Бакс» и «Селтикс» встретились в первом раунде. Победу в семи играх одержала команда из штата Массачусетс.

В нынешнем постсезоне «Милуоки» и «Бостон» вышли в полуфинал Восточной конференции, всухую обыграв «Детройт Пистонс» и «Индиану Пэйсерс» соответственно.

Во время регулярного чемпионата «Бакс» и «Селтикс» встретились три раза. Дважды победу одержала команда Майка Буденхольцера.