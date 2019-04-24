Более 230 игроков подали заявку на участие в драфте НБА

233 игрока подали заявку на участие в драфте НБА 2019 года. Среди них 58 баскетболистов являются иностранцами, сообщает Basketball Insiders.

Спортсмены, подавшие заявку на драфт, могут снять кандидатуру до 10 июня. Кроме того, игрок, желающий продолжить выступать за университет, в соответствии с правилами NCAA должен снять кандидатуру до 29 мая.

Драфт-2019 состоится 20 июня на арене «Бруклин Нетс» в Barclays Center. Напомним, на данный момент в НБА остался лишь один российский игрок. Центровой Тимофей Мозгов находится на контракте с «Орландо Мэджик», однако весь нынешний сезон он пропустил из-за травмы.

Ранее о желании подать заявку на драфт сообщил форвард саратовского «Автодора» Никита Михайловский.