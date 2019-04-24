Куртинайтис: «Енисей» — команда интересная

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».



«Енисей» — команда интересная. В их составе выделяется латыш Мартиньш Мейерс, которого я знаю по рижскому ВЭФу и давно слежу за ним. Также есть сильный разыгрывающий Роберсон, их основной первый номер. Он создаёт много моментов и для себя, и для партнёров, а также хорошо двигает мяч и раздаёт передачи. Много очков приносит ДиЭнджело Харрисон.



Также в их составе много старательных россиян. Одним словом, это способная команда, и для них наверняка нет важных и неважных матчей. Легко не будет, но мы играем дома, усиленно готовимся и рассчитываем на победу. В последние дни у нас идут интенсивные тренировки, и мы уже потихоньку настраиваемся на плей-офф», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.