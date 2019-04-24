Морган: в Америке тебя кормят тем же, чем и свиней

Форвард УНИКСа Рэймар Морган рассказал, в чём он видит главные различия между Европой и США.



«В моих планах найти место, в котором можно было бы провести несколько лет. Переезды каждый год утомили в первую очередь мою семью. Хочется, чтобы они могли не волноваться хотя бы какой-то период из-за нового путешествия. Хорошо, что моя жена отличная хозяйка и она заботится о мелочах, которые нужно покупать каждый раз на новом месте. Мебель, посуда, какие-то другие вещи… Она забирает это всё на себя, а я могу концентрироваться на баскетболе.



Какое различие между Европой и США я отметил для себя? Еда. США перегружены точками быстрого питания, а в Европе с едой лучше. Она более качественная, более полезная. Совсем другой образ жизни. В Америке тебя кормят тем же, чем и свиней», — приводит слова Рэймара Моргана «Р-Спорт».