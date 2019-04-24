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24 очка Ротена помогли «Калеву» обыграть «Локомотив-Кубань»

24 очка Ротена помогли «Калеву» обыграть «Локомотив-Кубань»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Таллинский «Калев» на домашней площадке переиграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева паркета с первой четверти захватили инициативу и уже к первому перерыву повели в счёте с преимуществом в 11 очков. Вторая десятиминутка осталась также за эстонским коллективом, который смог увеличить преимущество до 17 очков.

Однако после перерыва краснодарцы смогли прибавить и уже в третьем игровом отрезке отыграть большую часть отставания — перед заключительной четвертью счёт на табло был 64:61 в пользу хозяев. Всё решилось в заключительной четверти, в которой «Калев» смог совершить рывок и выиграть вместе с десятиминуткой и встречу, хотя на последних минутах краснодарцам и удалось нивелировать отрыв. Итоговый счёт — 81:76 (26:15, 25:19, 13:27, 17:15).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Тони Ротен, набравший 24 очка. В составе краснодарцев отличился Джером Рэндл, набравший 17 очков.

Единая лига ВТБ
24 апреля 2019, среда. 19:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
81 : 76
(26:15, 25:19, 13:27, 17:15)
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Калев: Ротен, Сокк, Салаш, Курбас, Кангур, Миркович, Дорбек, Моултри, Кеедус, Китсинг, Льюис, Линч
Локомотив-Кубань: Маклин, Щербенев, Апич, Платонов, Ивлев, Ильницкий, Рэндл, Понитка, Д. Кулагин, Джонсон, Ведищев, Фалль
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