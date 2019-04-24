24 очка Ротена помогли «Калеву» обыграть «Локомотив-Кубань»

Таллинский «Калев» на домашней площадке переиграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева паркета с первой четверти захватили инициативу и уже к первому перерыву повели в счёте с преимуществом в 11 очков. Вторая десятиминутка осталась также за эстонским коллективом, который смог увеличить преимущество до 17 очков.



Однако после перерыва краснодарцы смогли прибавить и уже в третьем игровом отрезке отыграть большую часть отставания — перед заключительной четвертью счёт на табло был 64:61 в пользу хозяев. Всё решилось в заключительной четверти, в которой «Калев» смог совершить рывок и выиграть вместе с десятиминуткой и встречу, хотя на последних минутах краснодарцам и удалось нивелировать отрыв. Итоговый счёт — 81:76 (26:15, 25:19, 13:27, 17:15).



Самым результативным игроком в составе победителей стал Тони Ротен, набравший 24 очка. В составе краснодарцев отличился Джером Рэндл, набравший 17 очков.