Доневалд: игра с «Калевом» станет для нас отличным опытом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом», встреча завершилась со счётом 76:81 (15:26, 19:25, 27:13, 15:17).



«Игра с «Калевом» станет для нас отличным опытом. Мы предоставили отдых нескольким парням, чтобы задействовать молодых игроков. Думаю, у них получились две разные половины. Сначала не всё удалось, но после большого перерыва мы показали гораздо больше стабильности в обороне и переломили ход матча.

Я горжусь своими молодыми ребятами, которые показали характер. Ну а нашим лидерам необходима была передышка, чтобы со свежими силами подойти к плей-офф», — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт краснодарской команды.