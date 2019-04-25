Де Коло — о победе над «Басконией»: осталось победить ещё раз

Баскетболист ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал итоги третьего матча четвертьфинально серии Евролиги с «Басонией», который завершился победой ЦСКА со счётом 84:77.



«Конечно, это важная победа. Это дорога к «Финалу четырёх». Перед игрой мы знали, что будет сложно, мы знали, что они хорошая команда. Не только потому, что они финишировали на седьмом месте в регулярном чемпионате, а вообще это просто представление, которое нам нужно иметь о них. У них хорошая команда, и сегодня они снова это доказали, но мы сыграли хорошо по сравнению с предыдущей игрой. Осталось победить еще раз.



Мы все профессионалы. Мы проделали отличную работу вместе, все сделали шаг вперед. Мы знаем, что в нашей команде много хороших игроков, и в какой-то день все делает один игрок, в другой день — другой игрок. Но, в конце концов, значение имеет только то, что мы делаем вместе.



Чувствовал ли я что-то перед матчем? Я не думаю об этом. Мы выиграли, и теперь нужно думать о следующем матче. Это самое важное. Это не об одном игроке, вот и все. Перед игрой ты об этом не думаешь. Ты думаешь о том, что тебе надо победить», — передаёт слова де Коло корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.