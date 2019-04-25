Ротен: верьте в «эстонский процесс», он не заканчивается на регулярном сезоне

Бывший игрок НБА, баскетболист «Калева» Тони Ротен прокомментировал итоги регулярного сезона для эстонской команды. «Калев» по итогам регулярного чемпионата пробился в плей-офф Единой лиги ВТБ, занимая 7-е место в таблице Лиги ВТБ.



«Мы многого добились, но не стоит останавливаться. Хочется большего! Мы настроены дальше всех удивлять и показывать свой лучший баскетбол! Постараемся пройти как можно дальше по сетке плей-офф, чего бы нам это ни стоило.



Игру «Калева» сейчас называют «эстонским процессом»? Ха, это забавно, не знал! Но повод называть так действительно есть. Что я могу сказать? Верьте в нас, верьте в «эстонский процесс», он не заканчивается на регулярном сезоне, мы хотим пошуметь и в плей-офф!», — приводит слова Тони ротена официальный сайт Единой лиги ВТБ.