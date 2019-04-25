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«Хьюстон» победил «Юту» и выиграл серию со счётом 4-1

«Хьюстон» победил «Юту» и выиграл серию со счётом 4-1
Баскетбол / НБА

В пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете взял верх над «Ютой Джаз» — 100:93.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 26 очков. Он реализовал 3 броска из 12 из-за дуги, а также сделал 4 блок-шота. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 16 баллов и 10 подборов. У Криса Пола и Эрика Гордона по 15 очков.

В составе команды из штата Солт-Лейк-Сити 18 очков у Ройса О’Нила. Дабл-даблами отметились Рики Рубио (17 баллов и 11 результативных передач) и Джей Краудер (15 очков и 10 подборов). У Донована Митчелла, набравшего 12 очков, 0 из 9 из-за дуги.

«Хьюстон» выиграл серию со счётом 4-1 и в полуфинале Западной конференции встретится с победителем противостояния «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» (3-1).

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
25 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
100 : 93
(20:20, 26:22, 29:27, 25:24)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс: Харден - 26, Капела - 16, Пол - 15, Гордон - 15, Такер - 8, Илариу - 8, Хаус - 7, Риверс - 3, Фарид - 2, Шамперт, Кларк, Грин, Хартенштайн
Юта Джаз: О'Нил - 18, Рубио - 17, Краудер - 15, Митчелл - 12, Инглс - 11, Гобер - 9, Фэйворс - 7, Ньянг - 4, Сефолоша, Аллен, Нето, Корвер, Юдо
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