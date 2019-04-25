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«Клипперс» обыграли «Уорриорз», несмотря на 45 очков Дюранта, счёт в серии 2-3

«Клипперс» обыграли «Уорриорз», несмотря на 45 очков Дюранта, счёт в серии 2-3
Баскетбол / НБА

В пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз – 129:121. Определяющей стала вторая четверть, которую калифорнийцы выиграли со счётом 34:22.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «воинов» Кевин Дюрант, набравший 45 очков. Он реализовал 5 бросков из 12 из-за дуги и 12 из 12 с линии штрафных. 24 балла на счету Стивена Карри (4 из 5 из-за дуги), 22 – у Клэя Томпсона.

В составе победителей дабл-даблами отметились Лу Уильямс (33 очка и 10 результативных передач) и Патрик Беверли (17 баллов и 14 подборов). 26 очков на счету Данило Галлинари, 24 – у Монтреза Харрела.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу действующих чемпионов. Следующий матч состоится в Лос-Анджелесе 27 апреля.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
25 апреля 2019, четверг. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
121 : 129
(41:37, 22:34, 31:33, 27:25)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 45, Карри - 24, Томпсон - 22, Грин - 7, Маккинни - 7, Богут - 6, Луни - 5, Игуодала - 3, Ливингстон - 2, Белл, Кук, Эванс, Йеребко
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 33, Галлинари - 26, Харрелл - 24, Беверли - 17, Грин - 15, Жильжо-Александер - 6, Шамет - 6, Темпл - 2, Торнвелл, Уоллес, Робинсон, Чендлер, Зубац
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