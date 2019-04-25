«Клипперс» обыграли «Уорриорз», несмотря на 45 очков Дюранта, счёт в серии 2-3

В пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз – 129:121. Определяющей стала вторая четверть, которую калифорнийцы выиграли со счётом 34:22.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «воинов» Кевин Дюрант, набравший 45 очков. Он реализовал 5 бросков из 12 из-за дуги и 12 из 12 с линии штрафных. 24 балла на счету Стивена Карри (4 из 5 из-за дуги), 22 – у Клэя Томпсона.

В составе победителей дабл-даблами отметились Лу Уильямс (33 очка и 10 результативных передач) и Патрик Беверли (17 баллов и 14 подборов). 26 очков на счету Данило Галлинари, 24 – у Монтреза Харрела.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу действующих чемпионов. Следующий матч состоится в Лос-Анджелесе 27 апреля.