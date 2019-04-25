Джеймс: я недоволен руководством «Лейкерс»? Это неправда

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опроверг слухи, что он недоволен руководством клуба. Ранее сообщалось, что сторонам нужно сильно постараться, чтобы наладить отношения.

«Это неправда. Я прямо сейчас нахожусь в тренировочном комплексе «Лейкерс», — сказал Джеймс в коротком видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».

Леброн перешёл в «Лос-Анджелес» летом 2018 года, заключив с калифорнийском клубом четырёхлетнее соглашение (на последний сезон действует опция игрока).

В нынешней кампании «Лейкерс» не сумели выйти в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда одержала 37 побед и потерпела 45 поражений.