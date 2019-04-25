Трёхочковые Хардена и проход Рубио — в видеообзоре матча «Хьюстон» — «Юта»

В пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» и завершилась со счётом 100:93 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, записавший в актив 26 очков, 6 подборов, 6 передач, 4 блок-шота и 3 перехвата. Разыгрывающий «Джаз» Рики Рубио набрал 17 очков, отдал 11 результативных передач, совершил 3 перехвата и собрал 2 подбора.

Видеообзор игры можно посмотреть на «Чемпионате».

«Хьюстон» выиграли серию с «Ютой» со счётом 4-1 и вышел во второй раунд плей-офф. Следующим соперником техасской команды будет победитель пары «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс» (3-2).