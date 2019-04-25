Ндур: УНИКС способен пройти ЦСКА в плей-офф Лиги ВТБ

Форвард казанского УНИКСа Морис Ндур считает, что его команде по силам обыграть московский ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Да, мы обыграли ЦСКА дважды в сезоне, но не нужно этим обольщаться. Конечно, это будут совсем другие игры, и ЦСКА постарается взять реванш. Но у нас всё-таки есть шанс их пройти — почему нет? Всё возможно», — приводит слова сенегальского баскетболиста «Реальное время».

ЦСКА завершил регулярный чемпионат Лиги ВТБ на первом месте. УНИКСу осталось провести ещё одну игру. Сейчас казанская команда занимает второе место. Плей-офф турнира начнётся 9 мая.

Во время «регулярки» УНИКС одержал победу в домашнем матче с «армейцами» со счётом 71:68. В гостевой встрече казанцы обыграли московский клуб с разницей в 10 очков — 83:73.