Карри — первый игрок в истории НБА, реализовавший 400 трёхочковых в плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, достигшим отметки в 400 попаданий из-за дуги в матчах плей-офф.
В пятой игре серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (121:129, 3-2) Карри реализовал 4 трёхочковых из 5. 31-летний разыгрывающий завершил встречу с 24 очками.
Лидеры НБА по точным трёхочковым в плей-офф за всё время
1. Стивен Карри — 400
2. Рэй Аллен — 385
3. Леброн Джеймс — 370
4. Ману Джинобили — 324
5. Реджи Миллер — 320.
Шестой матч серии «Голден Стэйт» — «Клипперс» состоится в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» 27 апреля, начало — в 5:00 мск.
Посмотреть турнирную сетку нынешнего розыгрыша плей-офф можно на «Чемпионате».
Джеймс: я недоволен руководством «Лейкерс»? Это неправда