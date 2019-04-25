Карри — первый игрок в истории НБА, реализовавший 400 трёхочковых в плей-офф

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, достигшим отметки в 400 попаданий из-за дуги в матчах плей-офф.

В пятой игре серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (121:129, 3-2) Карри реализовал 4 трёхочковых из 5. 31-летний разыгрывающий завершил встречу с 24 очками.

Лидеры НБА по точным трёхочковым в плей-офф за всё время

1. Стивен Карри — 400

2. Рэй Аллен — 385

3. Леброн Джеймс — 370

4. Ману Джинобили — 324

5. Реджи Миллер — 320.

Шестой матч серии «Голден Стэйт» — «Клипперс» состоится в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» 27 апреля, начало — в 5:00 мск.

Посмотреть турнирную сетку нынешнего розыгрыша плей-офф можно на «Чемпионате».