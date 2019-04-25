Сокрушительный данк Дюранта и роскошные передачи Лу Уильямса — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня первого раунда плей-офф.
В подборку вошли сокрушительные данки мощного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрезла Харрелла и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, роскошные передачи атакующего защитника «Клипперс» Лу Уильямса, перехват атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Эрика Гордона, а также эффектный блок-шот Харрелла.
Видео доступно на канале НБА в YouTube.
Самым результативным баскетболистом минувшего игрового дня стал Дюрант, записавший в актив 45 очков в домашней встрече с «Лос-Анджелесом» (121:129, 3-2).
Посмотреть турнирную сетку нынешнего розыгрыша плей-офф НБА можно на «Чемпионате».
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