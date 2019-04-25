Капела: хочу сыграть с «Голден Стэйт» во втором раунде плей-офф

Центровой «Хьюстон Рокетс» Клинт Капела после завершения серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (4-1) сказал, что хочет встретиться с «Голден Стэйт Уорриорз» в полуфинале Западной конференции.

«Хочу снова сыграть с «Голден Стэйт». Я действительно этого хочу. Мы работали над этим весь сезон. Если хочешь стать чемпионом, надо обыграть чемпиона. В какой-то момент придётся это сделать», — приводит слова Капелы ESPN.

В плей-офф 2018 года «Рокетс» и «Уорриорз» встретились в финале конференции. Победу тогда в семи матчах одержали представители штата Калифорния.

Во второй раунде нынешнего постсезона с «Хьюстоном» сыграет победитель серии «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс» (3-2).