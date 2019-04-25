Расселл: хочу остаться в «Бруклине», но понимаю, что это бизнес

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл сказал, что рассчитывает заключить новое соглашение с клубом в предстоящее межсезонье.

«Я точно хочу быть здесь. Но также понимаю, что это бизнес. Не буду делать вид, будто не знаю, что может произойти. Кто-то может прийти и сказать, что я стал частью сделки. Знаю, что есть такая возможность. Пока ещё слишком рано говорить о будущем», — приводит слова Расселла ESPN.

Д’Анджело выступает за «Бруклин» с 2017 года. 1 июля 23-летний баскетболист станет ограниченно свободным агентом.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Расселл набирал 19,4 очка, собирал 3,6 подбора, отдавал 3,6 передачи, а также совершал 1,4 перехвата и 0,2 блок-шота за 29,6 минуты в среднем за матч. Точность бросков Д’Анджело с игры составила 35,9% (трёхочковых — 32,4%).