Хайнс — о победе над «Басконией»: были агрессивны в защите и обошлись без пр

Центровой и капитан ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал победу москвичей в третьем матче 1/4 финала плей-офф Евролиги с «Басконией». Встреча, проходившая в Витории, завершилась победой гостей со счётом 84:77.

«Мы не дали развернуться «большим» «Басконии», действовали агрессивно в защите, обошлись без провалов.

Понятно, что сейчас чувствуется серьёзная усталость. В этом месяце мы провели много игр, но все в примерно одинаковом положении. Нам надо выполнить задачу и выйти в «Финал четырёх», — приводят слова Хайнса «Известия».

После трёх сыгранных матчей ЦСКА ведёт в серии 2-1. Четвёртый матч состоится завтра, 26 апреля. Он также будет проходить в Испании.

Ранее первым участником «Финала четырёх» Евролиги стал «Реал», победивший «Панатинаикос» (3-0).