Итудис: «Баскония» заслуживает большое уважение за игру

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своих подопечных в третьем матче четвертьфинальной серии Евролиги с «Басконией».



«Поздравляю команду с победой и выступлением. У нас есть постоянство в вере в собственные силы, в то, что каждый привносит в коллектив. Уверен, именно это повлияло на результат. Игра получилась очень плотной. Поначалу мы захватили довольно большое для плей-офф, для такой серии, для такого зала лидерство. Они повели в четвертой четверти, но мы тут же ответили, идеально разыграв комбинацию выноса из-за лицевой, и Нандо попал трехочковый.



Очень помогли резервисты. Например, Джоэл, который вышел на площадку последним. Не так важно, кто начинает матчи. Важно, кто приносит пользу. «Баскония» заслуживает большое уважение за игру. Нас ожидает еще один сложнейший матч», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.