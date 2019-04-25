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Пушков: радуемся домашним матчам, как петербургскому солнцу

Пушков: радуемся домашним матчам, как петербургскому солнцу
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Центровой «Зенита» Антон Пушков рассказал о своём отношении к релким домашним матчам команды — перед матчем с «Локомотивом-Кубань» «Зенит» долго не играл дома.

«Когда играешь на своей площадке — это плюс 80 процентов к уверенности. Болельщики помогают. Даже если мы не тренируемся на своей арене, всё равно знаем, что играем дома, при своих трибунах, никуда не надо переезжать. Так гораздо комфортнее. Но мы профессионалы — выполняем свою задачу и дома, и на выезде. Ничего страшного в долгом перерыве между домашними матчами нет. Наоборот, тут как с петербургским солнцем — радуемся его появлению. Чем дольше не играл на своей площадке, тем больше хочешь показать себя болельщикам, сыграть для них», — приводит слова Антона Пушкова официальный сайт санкт-петербургской команды.

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