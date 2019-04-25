Дюрант: «Голден Стэйт» слишком расслабляется, когда обладает преимуществом

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант объяснил причину поражения своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс».



«Мы знаем, что должны были делать в пятом матче серии. У нас был чёткий план на игру. Но я заметил, что с тех пор как я в составе «Голден Стэйт», мы слишком расслабляемся, когда обладаем преимуществом», — приводит слова Кевина Дюранта Clutch Points.



Напомним, что в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз — 129:121.



Счёт в серии стал 3-2 в пользу действующих чемпионов. Следующий матч состоится в Лос-Анджелесе 27 апреля.