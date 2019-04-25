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Дюрант: «Голден Стэйт» слишком расслабляется, когда обладает преимуществом

Дюрант: «Голден Стэйт» слишком расслабляется, когда обладает преимуществом
Баскетбол / НБА

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант объяснил причину поражения своей команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Мы знаем, что должны были делать в пятом матче серии. У нас был чёткий план на игру. Но я заметил, что с тех пор как я в составе «Голден Стэйт», мы слишком расслабляемся, когда обладаем преимуществом», — приводит слова Кевина Дюранта Clutch Points.

Напомним, что в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде взял верх над «Голден Стэйт Уорриорз — 129:121.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу действующих чемпионов. Следующий матч состоится в Лос-Анджелесе 27 апреля.

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