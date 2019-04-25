УГМК в 11-й раз кряду стал чемпионом России

В Курске завершился третий матч финальной серии плей-офф Российской Премьер-лиги среди женщин, в котором местное «Динамо» принимало УГМК. Первая четверть осталась за баскетболистками «Динамо» — 18:11, но в последующих трёх игровых отрезках команда гостей была лучше и оформила победу со счётом 68:64.

Самой результативной в составе победителей стала Бритни Грайнер, собравшая коллекцию из 15 очков и 9 подборов. У «Динамо» дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов собрала Кванитра Холлингсворт.

Завоевав победу, УГМК закрыл серию плей-офф со счётом 3:0 и в одиннадцатый раз кряду оформил титул чемпионов России. Всего же этот титул стал двенадцатым в истории клуба.

«Динамо» — УГМК — 64:68 (18:11, 17:21, 15:20, 14:16).