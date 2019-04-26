Брогдон пропустит первые две встречи плей-офф с «Бостоном»

Защитник «Милуоки Бакс» Малкольм Брогдон не поможет своей команде в первых двух матчал полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Бостон Селтикс», сообщает Clutch Points. Брогдон находится вне игры более месяца и сейчас уже близок к возвращению в строй. Повторное обследование Малкольм пройдёт после первых двух встреч полуфинала.



В нынешнем регулярном Брогдон принял участие в 64 встречах, собирая в них коллекцию из 15,6 очка, 4,5 подбора и 3,2 передач.



Первый матч серии плей-офф «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» состоится 29 апреля на арене «Бакс», вторая игра также пройдёт на площадке команды из Висконсина и запланирована на 2 мая. Напомним, в первом раунде плей-офф «Милуоки» прошёл «Детройт Пистонс» — счёт в серии 4:0.