Видеообзор шестого матча серии «Денвер» — «Сан-Антонио»

В шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Сан-Антонио Спёрс» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и победил со счётом 120:103 (34:24, 30:36, 26:25, 30:18). Особенно хозяевам удалась четвёртая четверть, которую они выиграли с преимуществом в 12 очков.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. 25 очков набрал защитник Демар Дерозан.

Близок к трипл-даблу был центровой «Денвера» Никола Йокич, который набрал 43 очка, совершил 12 подборов и отдал 9 передач. 16 очков в составе гостей набрал Джамал Маррей, 14 — у Гэри Харриса.

Таким образом, счёт в четвертьфинальной серии стал равным — 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Денвере 28 апреля мск.

Видеообзор можно посмотреть на «Чемпионате».