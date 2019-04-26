Умер легенда «Бостона» Хавличек

Один из самых титулованных баскетболистов в истории НБА Джон Хавличек умер в возрасте 79 лет во Флориде.



Выступавший на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда Хавличек был выбран под седьмым номером на драфте 1962 года и всю карьеру провёл в «Бостон Селтикс». За 16 сезонов в лиге он стал восьмикратным чемпионом НБА, однажды был признан MVP финальной серии плей-офф, четыре раза входил в первую символическую сборную сезона и 13 раз приглашался на Матч звёзд.



Средние показатели Хавличека за карьеру составили 20,8 очка, 6,3 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру в регулярном чемпионате и 22 очка, 6,9 подбора и 4,8 передачи в плей-офф.



17-й игровой номер Хавличека выведен из обращения «Бостоном» в 1978 году. В 1984-м он был избран в Зал славы баскетбола.